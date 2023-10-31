"З того, що знаю я, договір між Загребом і Андерлехтом прописаний так, що виплати бельгійцям залежать від ігрової практики. Грає Михайліченко – платять, ні – то ні.

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Думаю, ви читали інформацію, що на Богдана не розраховує новий головний тренер Динамо Загреб. Мої джерела у Хорватії стверджують, що Михайліченко став жертвою типового у футболі протистояння, так би мовити, нової влади клубу зі старою. Він приходив у команду на запрошення керівництва, яке зараз у Динамо Загреб уже не працює, а нове керівництво клубу прибирає те, що робили попередники.

Тому тут питання не в ігрових якостях чи якихось, не дай Боже, проблемах зі здоров'ям. Відповідно, я не маю сумнівів, що Богдан вже взимку спокійно знайде собі новий клуб і буде грати у футбол. Наскільки мені відомо, інтерес до нього є. Зараз просто потрібно трошки перетерпіти. Це, в принципі, не нова ситуація, не нова історія для футболу. Таке у футболі буває", – розповів Вацко у ефірі Вацко on air.

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