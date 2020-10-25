Перша поразка Евертона в сезоні у відеоогляді матчу проти Саутгемптона – 0:2
Саутгемптон приймав Евертон в рамках 6-го тур АПЛ. Дивіться відео голів на Футбол 24.
Вже у першому таймі господарі зробили вагому заявку на перемогу, відзначившись двома голами у воротах Евертона, забивали Ворд-Праус та Адамс.
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Після перерви малюнок гри не змінився, гравці Саутгемптона продовжили контролювати хід матчу. Наприкінці зустрічі арбітр поховав шанси "ірисок" відігратись, вилучивши Люку Діня.
Попри поразку, Евертон продовжує лідирувати у турнірній таблиці, поступаючись Ліверпулю за додатковими показниками, Саутгемптон – 5-й.
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