Саутгемптон принимал Эвертон в рамках 6-го тур АПЛ. Смотрите видео голов на Футбол 24.

Уже в первом тайме хозяева сделали весомую заявку на победу, отличившись двумя голами в воротах Эвертона, забивали Уорд-Праус и Адамс.

Саутгемптон уверенно победил Эвертон благодаря двум ассистам Ингза – "ириски" потерпели первое поражение в сезоне

После перерыва рисунок игры не изменился, игроки Саутгемптона продолжили контролировать ход матча. В конце встречи арбитр похоронил шансы "ирисок" отыграться, удалив Люку Диня.

Несмотря на поражение, Эвертон продолжает лидировать в турнирной таблице, уступая Ливерпулю по дополнительным показателям, Саутгемптон – 5-й.

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