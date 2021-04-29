Перша ліга 2020/21, 24-й тур

Полісся – Волинь – 1:0

Гол: Коваль, 7

Вилучення: Галенков, 64 (Полісся)

Металіст 1925 – Гірник-Спорт – 3:2

Голи: Батюшин, 9 (пен.), Пономар, 51, Жичиков, 53 – Романов, 14, Краєв, 23

Вилучення: Цвіренко, 25 (Металіст 1925, червона картка)

Агробізнес – Верес – 0:0 (після 1 тайму)

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Поєдинок розпочався з курйозного гола Полісся – Коваль запресингував голкіпера Волині та змусив його помилитись, забивши вже на 7-й хвилині зустрічі. Після забитого м'яча Полісся грамотно захищалось, а Волинь не створила великої кількості моментів. По перерві житомиряни залишились у меншості через фол останньої надії Галенкова, але "хрестоносці" навіть у більшості не змогли врятувати бодай нічию.

Таким чином, Волинь набрала 37 очок та залишилась на 5 сходинці турнірної таблиці, Полісся з 28 пунктами залишилось десятим.

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Металіст 1925, який відчайдушно бореться за вихід в еліту, приймав на своєму полі середняка першості Гірник-Спорт. Вже на 8-й хвилині господарі заробили право на пенальті. Владислав Дмитренко лівим флангом увірвався у штрафний майданчик суперника і намагався прострілити в центр. Захисник Гірник-Спорта у падінні спробував перервати передачу – м’яч влучив йому у руку. Юрій Батюшин з позначки відкрив рахунок у матчі. Вже за п’ять хвилин гості зрівняли: Сергій Романов зважився на дальній удар метрів з 35-ти, що стало несподіванкою для голкіпера харків’ян.

Ще до середини першого тайму підопічні Ігоря Жабченка забили вдруге: Лукас Вентура віддав розкішний пас в район одинадцятиметрової позначки на Владислава Краєва, той на мить випередив захисників і вивів Гірник-Спорт вперед. Вже за дві хвилини легіонер гостей виходив сам на сам з кіпером Металіста 1925 і був збитий Максимом Цвіренком. Як наслідок, червона картка і харків’яни залишились у меншості. По перерві господарі протягом 3 хвилин зуміли зрівняти і вийти вперед. Спочатку навіс Максима Жичикова в падінні вдало замкнув Віталій Пономар,а за мить автор асиста зі штрафного майстерно закрутив м’яч у ближню дев’ятку.

Перемога принесла Металісту 1925 46 очок – від Чорноморця, який йде другим, харків'яни відстають на 2 пункти. Гірник-Спорт з 35-ма балами залишився сьомим.

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