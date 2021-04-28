У розташуванні київського клубу відповіли на інформацію про звільнення Павла Яковенка з посади головного тренера.

Нещодавно ЗМІ повідомили про відставку 56-річного фахівця з посади наставника Оболоні. Цю інформацію спростував директор клубу Олександр Різниченко.

Оболонь звільнила Яковенка, – ЗМІ

"Інформація не відповідає дійсності. Наразі це лише чутки. Якщо відставка станеться, то ви про це дізнаєтесь з офіційного сайту", – заявив Різниченко в ефірі Футбол News.

До слова, Яковенко очолив Оболонь у жовтні минулого року. Під його керівництвом "пивовари" провели 17 матчів – 9 перемог, 2 нічиї і 6 поразок. Наразі кияни посідають 8 сходинку у турнірній таблиці Першої ліги.

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