Первая лига 2020/21, 24-й тур

Полесье – Волынь – 1:0

Гол: Коваль, 7

Удаление: Галенков, 64 (Полесье)

Металлист 1925 – Горняк-Спорт – 3:2

Голы: Батюшин, 9 (пен.), Пономарь, 51, Жичиков, 53 – Романов, 14, Краев, 23

Удаление: Цвиренко, 25 (Металлист 1925, красная карточка)

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Поединок начался с курьезного гола Полесья – Коваль запрессинговал голкипера Волыни и заставил его ошибиться, забив уже на 7-й минуте встречи. После забитого мяча Полесья грамотно защищался, а Волынь не создала большого количества моментов. После перерыва житомиряне остались в меньшинстве из-за фола последней надежды Галенкова, но "крестоносцы" даже в большинстве не смогли спасти хотя бы ничью. Таким образом, Волынь набрала 37 очков и осталась на 5 строчке турнирной таблицы, Полесье с 28 пунктами осталось десятым.

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Металлист 1925, отчаянно борящийся за выход в элиту, принимал на своем поле середняка первенства Горняк-Спорт. Уже на 8-й минуте хозяева заработали право на пенальти. Владислав Дмитренко левым флангом ворвался в штрафную соперника и пытался прострелить в центр. Защитник Горняк-Спорта в падении попытался прервать передачу – мяч попал ему в руку. Юрий Батюшин с отметки открыл счет в матче. Уже через пять минут гости сравняли: Сергей Романов решился на дальний удар метров с 35-ти, что стало неожиданностью для голкипера харьковчан.

Еще до середины первого тайма подопечные Игоря Жабченко забили второй раз: Лукас Вентура отдал роскошный пас в район одинадцатиметровой отметки на Владислава Краева, тот на мгновение опередил защитников и вывел Горняк-Спорт вперед. Уже через две минуты легионер гостей выходил один на один с кипером Металлиста 1925 и был сбит Максимом Цвиренко. Как следствие, красная карточка и харьковчане остались в меньшинстве. После перерыва хозяева в течение 3 минут сумели сравнять и выйты вперед. Сначала навес Максима Жичикова в падении удачно замкнул Виталий Пономарь, а через мгновение автор ассиста со штрафного мастерски закрутил мяч в ближнюю девятку.

Победа принесла Металлисту 1925 46 очков – от Черноморца, который идет вторым, харьковчане отстают на 2 пункта. Горняк-Спорт с 35-ю баллами остался седьмым.

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