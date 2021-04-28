Верес поки не визначився зі стадіоном, на якому буде виступати після можливого підвищення в еліту.

"Оскільки стадіон в Рівному на реконструкції, то є попередня домовленість з дирекцією луцького стадіону Авангард, що Верес зможе проводити домашні поєдинки у сусідів. Інший варіант – просити у керівництва УПЛ дозволу за прикладом Маріуполя в нинішньому сезоні, проводити всі домашні поєдинки першого кола в гостях, а матчі весняної частини вже в Рівному після завершення реконструкції стадіону.

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Але поки запасемося терпінням і дочекаємося фінішу. Попри те, що Верес впевнено лідирує, однак переслідувачі теж налаштовані рішуче", – резюмував генеральний директор клубу Антон Назарук у коментарі Мeta-ratings.

Додамо, що після 22 турів Першої ліги Верес відірвався від "непрохідного" четвертого місця на 10 очок, маючи гру у запасі.

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