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Засідання КДК УАФ у справі Козловського перенесено – президенту Руха загрожує пожиттєва дискваліфікація

12:00 249 Читать на русском
Засідання КДК УАФ у справі Козловського перенесено – президенту Руха загрожує пожиттєва дискваліфікація
Григорій Козловський / Фото з відкритих джерел

Вирок у справі президента Руха Григорія Козловського, який розкритикував роботу головного арбітра кубкового матчу проти Маріуполя, відклали до кращих часів.

Засідання контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу, що мало відбутись 18 жовтня, перенесли на невизначений час, повідомили в ефірі каналу "Футбол 1".

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Нагадаємо, президент футбольного клубу Рух Григорій Козловський не добирав слів під час аналізу роботи рефері на матчі Кубка України проти Маріуполя (0:1), за що може отримати довічну дискваліфікацію.

Клуб звернувся до КДК УАФ з проханням про перенесення засідання щодо цього питання, оскільки фігурант справи, присутність якого була обов'язковою, перебуває у відрядженні за межами країни. Дата чергового засідання буде оголошена пізніше.

До слова, вже завтра, 20 жовтня, о 16:30 на стадіоні Скіф Рух зіграє черговий матч Першої ліги проти Інгульця. Львівська команда з 24-ма пунктами посідає п’яту сходинку, Інгулець з 27 очками – другий.

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Рух Рух Маріуполь Маріуполь Перша ліга Арбітри Григорій Козловський
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