Перша ліга: Металіст 1925 здолав Оболонь-Бровар, Авангард поступився Минаю, Волинь знову перемогла

Відбулись чергові матчі 14-го туру Першої ліги України.

Перша ліга, 14-й тур

Балкани – Кремінь – 1:1

Голи: Златов, 90 (пен.) – Тарануха, 57

Гірник-Спорт – Волинь – 2:4

Голи: Лиховидко, 32, Збунь, 90+4 – Пономар, 11, Кожанов, 53 (пен.), 77, Мельничук, 90

Вилучення: Білий, 53 (Г)

Минай – Авангард – 2:0

Голи: Маїк, 59, Араужо, 79

ОПФК Черкащина – Прикарпаття – 0:0

Металіст 1925 – Оболонь-Бровар – 2:1

Голи: Ямпіль, 36, Доспєлов, 62 – Ковбаса, 39

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У центральному матчі туру Металіст 1925 обіграв Оболонь-Бровар та обійшов суперника у турнірній таблиці. Тепер харків'яни на другій сходинці.

Волинь у гостях перестріляла Гірник-Спорт. Минай продовжує підбиратись до лідерів чемпіонату, жертвою закарпатців став Авангард. Балкани та Кремінь обмінялись голами, а в матчі ОПФК Черкащина – Прикарпаття не було забитих м'ячів.

Турнірна таблиця Першої ліги