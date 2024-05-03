"Підсумком не задоволений. Диктували умови, особливо в другому таймі, але гольові моменти давалися важко. Заради справедливості слід сказати, що хоча стадіон в Сумах – гарний, проте поле тверде, горбкувате. На такому полі м'яч складно зупинити, а комбінувати – поготів.

Карпати після виходу в УПЛ не змогли переграти середняка Першої ліги

Щодо самовіддачі підопічних – претензій немає, а от рівень майстерності викликає запитання. Для виступу в УПЛ потрібне серйозне підсилення. Ось чому кадрові зміни в Карпатах будуть значні. Розчарований я й тими футболістами, що виступають на правах оренди. Особливо Аріельсоном", – заявив Маркевич у коментарі Sport.ua.

Зауважимо, що Карпати гарантували собі вихід в УПЛ, а нічия з Вікторією ніяк не вплине на путівку. Наразі на правах оренди у складі "зелено-білих" виступають Михайло Хромей, Едуард Козік, Андрій Булеза, Олександр Мизюк та Аріельсон.

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