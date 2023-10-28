Перша ліга 2023/24, 14-й тур

Група А

Буковина – Нива Бузова – 3:3

Голи: Фарасєєнко, 7, Палагнюк, 64, 83 – Будняк, 3, Паламар, 23, Тименко, 66

Хуст – Прикарпаття – 1:2

Голи: Мердєєв, 60, (пен.) – Хома, 37, Шинкаренко, 75

Нива Т – Епіцентр – 1:2

Голи: Зінь, 4 – Мороз, 62, Стень, 86

Група Б

Інгулець – ФСК Маріуполь – 0:1

Гол: Пентелейчук, 12

Нереалізований пенальті: Сітало, 11 (Інгулець)

Буковина та Нива Бузова розійшлись надрезультативною нічиєю. Вже на 7 хвилині рахунок був 1:1 – на гол Будняка голом відповів Фарасєєнко. На перерву Нива Бузова пішла, ведучи в рахунку, – Паламар знову вивів гостей вперед. У другому таймі команди знову обмінялись голами, а на 83 хвилині Палагнюк оформив дубль та врятував нічию для Буковини.

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В інших матчах групи А Прикарпаття та Епіцентр з однаковим рахунком перемогли Хуст та Ниву Т відповідно. Прикарпаття обмінялись голами Хоми та Мердєєва, а Шинкаренко на 75 хвилині приніс перемогу гостям. Нива Т повела у рахунку проти Епіцентра вже на 4 хвилині, але у другому таймі Мороз та Стень вирвали перемогу для Епіцентра.

А в єдиному матчі групи Б Інгулець несподівано програв ФСК Маріуполь. Найцікавіше у грі сталось в перші 15 хвилин. Сітало на 11 хвилині не реалізував пенальті, а Маріуполь миттєво покарав голом Пентелейчука. Цей забитий м'яч став єдиним у зустрічі. Таким чином, Інгулець програв вже у другому поспіль матчі, проте зберіг відрив у 8 очок від Вікторії.

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