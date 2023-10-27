Перша ліга: Агробізнес піднявся на друге місце завдяки перемозі над Поділлям
17:46 - Читать на русском
Відбувся єдиний матч п'ятниці в рамках 14-го туру Першої ліги. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".
Перша ліга 2023/24, 14-й тур
Група А
Поділля – Агробізнес – 0:1
Гол: Свистун, 77
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Агробізнес на виїзді здолав Поділля. Команди не могли відзначитись аж до 77 хвилини. Після розіграшу штрафного удар Свистуна заблокував захисник, але гравцю Агробізнеса пощастило. М'яч відскочив до нього, а друга спроба вийшла вдалою – рикошет від захисника дезорієнтував воротаря.
Завдяки цій перемозі Агробізнес набрав 23 очки та піднявся на 2 місце, а Поділля з 13 пунктами залишився восьмим.
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