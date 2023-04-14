Перша ліга, 2 тур другого етапу

Чемпіонська група

ЛНЗ – Епіцентр – 2:0

Голи: Тищенко, 24 (пен.), 36

Група вибування

Буковина – Чернігів-ШВСМ – 3:1

Голи: Скрипник, 4, Прокопчук, 80, Сергійчук, 83 – Романченко, 67 (пен.)

Матч ЛНЗ – Епіцентр був примітний тим, що в Першій лізі вперше за 3 роки була застосована система VAR. Вже в середині тайму знадобилося її втручання. Польовий суддя Андрій Коваленко сам не помітив гру рукою Ничипоренка, але повтор не залишає сумнівів – пенальті у ворота Епіцентра. Іван Тищенко чітко реалізував 11-метровий.

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Через кілька хвилин хавбек ЛНЗ отримав зручну передачу від Шестакова і оформив дубль. Загалом це 9 гол Тищенка, який йде в трійці найкращих бомбардирів Першої ліги. Господарі впевнено довели матч до перемоги, створивши тиск на фаворитів. Тепер до Полісся 2 очки, а до Оболоні 3, хоча вони свої матчі туру ще зіграють.

У єдиному матчі групи вибування інтрига трималася до самої кінцівки. Буковина вже на 4-й хвилині вийшла вперед зусиллями Скрипника, але в другій половині Романченко з пенальті відновив рівновагу.

Фінальний відрізок все ж був за Буковиною. Упродовж 3 хвилин Прокопчук та Сергійчук двічі засмутили кіпера Чернігова, знявши всі питання. Перемога дозволила чернівчанам наздогнати на вершині групи якраз Чернігів – у обох по 14 очок. Втім, Скорук може їх посунути, якщо завтра (15 квітня) забере 3 пункти на полі Прикарпаття.

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