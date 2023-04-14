Український футбол матиме змогу стати ще трохи справедливішим та чистішим.

Власник Полісся Геннадій Буткевич вирішив придбати систему відеодопомоги арбітрам, повідомляє FanDay.

Перша ліга після 3 років паузи повертається до розкоші VAR – відомий матч, на якому буде система

За інформацією джерела, президент найбагатшого клубу Першої ліги передасть VAR суддівському корпусу УАФ абсолютно безкоштовно. Зазначається, що ця машина використовуватиметься на матчах всіх команд, які беруть участь у змаганнях під егідою УПЛ та Першої Ліги.

До слова, Буткевич стане першим із усіх власників футбольних клубів, який за свій рахунок придбає пересувну установку VAR.

Нагадаємо, наразі Полісся у турнірній таблиці Чемпіонської групи йде на другій сходинці, на одне очко відстаючи від Оболоні.

Полісся сенсаційно поступилося Металургу, програвши вперше в сезоні – вилучення, яке в АПЛ потягнуло на 8 матчів бану