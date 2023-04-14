Первая лига, 2 тур второго этапа

Чемпионская группа

ЛНЗ – Эпицентр – 2:0

Голы: Тищенко, 24 (пен.), 36

Группа выбывания

Буковина – Чернигов-ШВСМ – 3:1

Голы: Скрипник, 4, Прокопчук, 80, Сергийчук, 83 – Романченко, 67 (пен.)

Матч ЛНЗ – Эпицентр был примечателен тем, что в Первой лиге впервые за 3 года была применена система VAR. Уже в середине тайма понадобилось ее вмешательство. Полевой судья Андрей Коваленко сам не заметил игру рукой Ничипоренко, но повтор не оставляет сомнений – пенальти в ворота Эпицентра. Иван Тищенко четко реализовал 11-метровый.

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Через несколько минут хавбек ЛНЗ получил удобную передачу от Шестакова и оформил дубль. В общем это 9 гол Тищенко, который идет в тройке лучших бомбардиров Первой лиги. Хозяева уверенно довели матч до победы, оказав давление на фаворитов. Теперь до Полесья 2 очка, а до Оболони 3, хотя они свои матчи тура еще сыграют.

В единственном матче группы выбывания интрига держалась до самой концовки. Буковина уже на 4-й минуте вышла вперед усилиями Скрипника, но во второй половине Романченко с пенальти восстановил равновесие.

Финальный отрезок все же был за Буковиной. В течение 3 минут Прокопчук и Сергийчук дважды расстроили кипера Чернигова, сняв все вопросы. Победа позволила черновчанам догнать на вершине группы как раз Чернигов – у обоих по 14 очков. Впрочем, Скорук может подвинуть их, если завтра (15 апреля) заберет 3 пункта на поле Прикарпатья.

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