Перша ліга, 14-й тур

Чернігів-ШВСМ – МФК Металург – 1:3

Голи: Федосов, 90+3 (п.) – Буряк, 22, Сад, 38, Фальковський, 90+2

Полтава – Кремінь – 4:1

Голи: Копитов, 1, 90+1, Вівдич, 6, Горжуй, 21 – Галоян, 4

Діназ – Лівий берег – 0:0

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Чернігів-ШВСМ приймав МФК Металург. Запоріжці, які минулого сезону претендували на вихід в УПЛ, нині посідають лише 5-ту сходинку, тож дуель з найгіршою командою групи Б була чудовою нагодою покращити турнірне становище. Господарі мали декілька нагод, аби відзначитись, але пропустили в середині тайму: Шарай вийшов на перехоплення, м'яч відбив, але той відскочив до Буряка, якому вдалось завершити епізод влучним ударом з гострого кута.

Незадовго до перерви Кривобороденко помилився біля власного штрафного і, фактично, віддав м'яч Валерію Саду, який з району одинадцятиметрової позначки розстріляв Олександра Ширая. Другий тайм, здавалось, завершиться без голів, але у доданий час Фальковський був першим на добиванні після удару Сокола з далекої відстані. А за мить господарі здобули право на пенальті – гол престижу реалізував Федосов. Перемога принесла МФК Металург 23 очки і залишила на п'ятій сходинці, чернігівці з 9-ма пунктами останні.

Полтава на своєму полі розбила Кремінь. Копитов вже на 1-й хвилині вгатив сферу у сітку з лінії штрафного, вивівши господарів вперед. Не встигли полтавці як слід відсвяткувати, як пропустили – Галоян опинився сам на сам з голкіпером і відновив статус-кво. Божевілля продовжилось, і вже у наступній атаці господарі знову вирвались вперед – Вівдич був найспритнішим після подачі з кутового. В середині тайму Горжуй головою зумів перекинути м'яч через кіпера і зробити серйозну заявку на успіх. Вже у доданий час Копитов оформив дубль і приніс Полтаві 21 очко (шоста сходинка). Кремінь з 11-ма балами залишився восьмим.

У ще одному матчі Лівий берег втратив очки з одним з аутсайдерів – Діназом. Команди розписали безгольову нічию, а тренер киян не зробив жодної заміни, чекаючи результату від стартової одинадцятки. Як наслідок, Лівий Берег залишився третім, Діназ передостанній.

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