В 14-м туре второго по силе дивизиона состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 14-й тур

Чернигов-ШВСМ – МФК Металлург – 1:3

Голы: Федосов, 90+3 (п.) – Буряк, 22, Сад, 38, Фальковский, 90+2

Полтава – Кремень – 4:1

Голы: Копытов, 1, 90+1, Вивдич, 6, Горжуй, 21 – Галоян, 4

Диназ – Левый берег – 0:0

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Чернигов-ШВСМ принимал МФК Металлург. Запорожцы, которые в прошлом сезоне претендовали на выход в УПЛ, сейчас занимают лишь 5-ю строчку, поэтому дуэль с худшей командой группы Б была прекрасной возможностью улучшить турнирное положение. Хозяева имели несколько возможностей, чтобы отличиться, но пропустили в середине тайма: Шарай вышел на перехват, мяч отбил, но тот отскочил к Буряку, которому удалось завершить эпизод точным ударом с острого угла.

Незадолго до перерыва Кривобороденко ошибся возле собственной штрафной и фактически отдал мяч Валерию Саду, который из района одиннадцатиметровой отметки расстрелял Александра Ширая. Второй тайм, казалось, завершится без голов, но в добавленное время Фальковский был первым на добивании после удара Сокола с дальней дистанции. А через мгновение хозяева получили право на пенальти – гол престижа реализовал Федосов. Победа принесла МФК Металлург 23 очка и оставила на пятой строчке, черниговцы с 9-ю пунктами последние.

Полтава на своем поле разбила Кремень. Копытов уже на 1-й минуте вколотил сферу в сетку с линии штрафной, выведя хозяев вперед. Не успели полтавчане как следует отпраздновать, как пропустили – Галоян оказался один на один с голкипером и восстановил статус-кво. Безумие продолжилось, и уже в следующей атаке хозяева снова вырвались вперед – Вивдич был самым расторопным после подачи с углового. В середине тайма Горжуй головой сумел перебросить мяч через кипера и сделать серьезную заявку на успех. Уже в добавленное время Копытов оформил дубль и принес Полтаве 21 очко (шестая строчка). Кремень с 11-ю баллами остался восьмым.

В еще одном матче Левый берег потерял очки с одним из аутсайдеров – Диназом. Команды расписали безголевую ничью, а тренер киевлян не сделал ни одной замены, ожидая результата от стартовой одиннадцатки. Как следствие, Левый Берег остался третьим, Диназ предпоследний.

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