У неділю у 17-му турі другого за силою дивізіону відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 17-й тур

Група Б

Полтава – Діназ – 2:1

Голи: Вівдич, 51, Щербак, 54 – Новіков, 64

Гірник-Спорт – Чернігів-ШВСМ – 0:2

Голи: Федосов, 80, 88

Кремінь – Лівий берег – 0:1

Гол: Литовченко, 72

МФК Металург – ФСК Маріуполь – 0:0

Вікторія – Інгулець – 0:1

Гол: Богунов, 42

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Полтава на своєму полі приймала Діназ. Аутсайдер групи Б втримав свої ворота на замку у першому тайму, однак по перерві двічі пропустив протягом трьох хвилин. Обидва голи були як під копірку: після навісу з правого флангу у воротарський Вівдич і Щербак випереджали захисників і головою влучно спрямовували м'яч у сітку. Вирішив не відставати і Новіков, який за 10 хвилин у схожому стилі скоротив розрив. Рахунок, однак, більше не змінився, дозволивши Полтаві набрати 28 очок і піднятись на 5-ту сходинку. Натомість підопічні Олександра Головка опустились на останній щабель турнірної таблиці – безвиграшна серія вишгородців сягнула 11-ти матчів.

Чернігів-ШВСМ нарешті перервав тривалу серію без перемог і на виїзді здолав Гірник-Спорт. Долю матчу вирішив дубль Павла Федосова на останніх хвилинах матчу. Спочатку він втік від захисників лівим флангом, протягнув м'яч з центра поля, увірвався у воротарський і з гострого кута поцілив у сітку, а за трохи скористався помилкою оборонця і з лінії штрафного закрутив під дальню стійку (кіпер у падінні сферу зачепив, але врятувати не зміг). Перемога принесла Чернігову 12 очок і дозволила покинути останню сходинку, Гірник-Спорт з 16-ма балами сьомий.

Лівий берег у гостях не без проблем дотис Кремінь. Литовченко в середині другого тайму замкнув навіс на дальню штангу і приніс перемогу киянам. ЛБ набрав 33 очки і закріпився на другій сходинці (скориставшись поразкою головного конкурента – Вікторії). Кремінь з 14-ма пунктами розташування на восьмому місці.

Не виявили сильнішого МФК Металург та ФСК Маріуполь, розписавши безгольову нічию і залишившись в середині турнірної таблиці.

У центральному матчі дня Вікторія вдома поступилась Інгульцю. Героєм протистояння став Ярослав Богунов, який наприкінці першого тайму дальнім ударом зі штрафного увігнав сферу у дальню дев'ятку. Як наслідок, Інгулець набрав 41 очок і зацементувався на вершину групи Б, Вікторія з 30-ма балами стала третьою.

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