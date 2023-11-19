Перша ліга: Лівий берег у гонитві за Інгульцем обійшов Вікторію, Головко і Ко опустились на останню сходинку
У неділю у 17-му турі другого за силою дивізіону відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Перша ліга, 17-й тур
Група Б
Полтава – Діназ – 2:1
Голи: Вівдич, 51, Щербак, 54 – Новіков, 64
Гірник-Спорт – Чернігів-ШВСМ – 0:2
Голи: Федосов, 80, 88
Кремінь – Лівий берег – 0:1
Гол: Литовченко, 72
МФК Металург – ФСК Маріуполь – 0:0
Вікторія – Інгулець – 0:1
Гол: Богунов, 42
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Полтава на своєму полі приймала Діназ. Аутсайдер групи Б втримав свої ворота на замку у першому тайму, однак по перерві двічі пропустив протягом трьох хвилин. Обидва голи були як під копірку: після навісу з правого флангу у воротарський Вівдич і Щербак випереджали захисників і головою влучно спрямовували м'яч у сітку. Вирішив не відставати і Новіков, який за 10 хвилин у схожому стилі скоротив розрив. Рахунок, однак, більше не змінився, дозволивши Полтаві набрати 28 очок і піднятись на 5-ту сходинку. Натомість підопічні Олександра Головка опустились на останній щабель турнірної таблиці – безвиграшна серія вишгородців сягнула 11-ти матчів.
Чернігів-ШВСМ нарешті перервав тривалу серію без перемог і на виїзді здолав Гірник-Спорт. Долю матчу вирішив дубль Павла Федосова на останніх хвилинах матчу. Спочатку він втік від захисників лівим флангом, протягнув м'яч з центра поля, увірвався у воротарський і з гострого кута поцілив у сітку, а за трохи скористався помилкою оборонця і з лінії штрафного закрутив під дальню стійку (кіпер у падінні сферу зачепив, але врятувати не зміг). Перемога принесла Чернігову 12 очок і дозволила покинути останню сходинку, Гірник-Спорт з 16-ма балами сьомий.
Лівий берег у гостях не без проблем дотис Кремінь. Литовченко в середині другого тайму замкнув навіс на дальню штангу і приніс перемогу киянам. ЛБ набрав 33 очки і закріпився на другій сходинці (скориставшись поразкою головного конкурента – Вікторії). Кремінь з 14-ма пунктами розташування на восьмому місці.
Не виявили сильнішого МФК Металург та ФСК Маріуполь, розписавши безгольову нічию і залишившись в середині турнірної таблиці.
У центральному матчі дня Вікторія вдома поступилась Інгульцю. Героєм протистояння став Ярослав Богунов, який наприкінці першого тайму дальнім ударом зі штрафного увігнав сферу у дальню дев'ятку. Як наслідок, Інгулець набрав 41 очок і зацементувався на вершину групи Б, Вікторія з 30-ма балами стала третьою.
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