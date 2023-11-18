У суботу відбулась низка матчів 18-го туру у третьому за силою дивізіоні. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 18-й тур

Дружба – Тростянець – 2:0

Голи: Сомов, 6, Сторчоус, 85 (п.)

Реал Фарма – Кремінь-2 – 2:1

Голи: Барсуков, 5 (п.), Третяков, 89 – Рокотянський, 75

МФК Металург-2 – Локомотив Київ – 1:3

Голи: Близнюк, 57 – Титаренко, 43 (п.), Єсаулов, 72, Каранга, 78

ЮКСА – Чайка – 2:1

Голи: Синьогуб, 9, Вава, 32 – Семенець, 4

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Дружба на своєму полі впевнено здолала Тростянець. Представник Київської області швидко вийшов вперед (Сомов головою ефектно закинув кіперу за комірець у праву дев'ятку), але ніяк не міг розвинути успіх, аби зробити рахунок комфортнішим. Поставити крапку у матчі вдалось лише на останніх хвилинах з пенальті (Бринько буквально поклав суперника на газон у власному штрафному). Перемога принесла Дружбі 38 очок і дозволила обійти Звягель, посунувши його на третю сходинку. Тростянець з 18-ма пунктами десятий.

Вже 16-ї поразки в сезоні зазнав Кремінь-2. Цього разу його кривдником став Реал Фарма. Одесити на 5-й хвилині реалізували пенальті, однак в середині другого тайму пропустили і були близькі до втрати очок (Рокотянський практично з мертвого кута з розвороту закрутив у ворота). Третякову лише на останній хвилині вдалось вирвати перемогу, поціливши з далекої відстані у дев'ятку. Реал зміг перервати дев'ятиматчеву безвиграшну серію і з 14-ма балами піднятись на дванадцяту сходинку. Кремінь-2 з 1 пунктом залишається останнім.

Продовжує лихоманити другу команду МФК Металург. Запоріжці не змогли виграти вже у четвертому матчі поспіль, цього разу поступившись на номінально домашньому полі київському Локомотиву. Обидві команди наразі йдуть у нижній частині турнірної таблиці, змагаючись за право зберегти прописку у чемпіонаті.

У центральному матчі дня ЮКСА вдома оформила камбек з Чайкою. Гості зробили заявку на успіх вже на перших хвилинах, але екс-захисник Інгульця та Миная Синьогуб швидко відновив статус-кво. Ще до перерви бразильський форвард Вава вивів "християн" вперед, забивши, як виявилось згодом, вирішальний м'яч. Перемога дозволила ЮКСА обійти Дружбу і очолити турнірну таблицю Другої ліги, Чайка залишилась четвертою.

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