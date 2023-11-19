В воскресенье в 17-м туре второго по силе дивизиона состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 17-й тур

Группа Б

Полтава – Диназ – 2:1

Голы: Вивдич, 51, Щербак, 54 – Новиков, 64

Горняк-Спорт – Чернигов-ШВСМ – 0:2

Голы: Федосов, 80, 88

Кремень – Левый берег – 0:1

Гол: Литовченко, 72

МФК Металлург – ФСК Мариуполь – 0:0

Виктория – Ингулец – 0:1

Гол: Богунов, 42

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Полтава на своем поле принимала Диназ. Аутсайдер группы Б удержал свои ворота на замке в первом тайме, однако после перерыва дважды пропустил в течение трех минут. Оба гола были как под копирку: после навеса с правого фланга во вратарскую Вивдич и Щербак опережали защитников и головой точно переправляли мяч в сетку. Решил не отставать и Новиков, который через 10 минут в похожем стиле сократил разрыв. Счет, однако, больше не изменился, позволив Полтаве набрать 28 очков и подняться на 5-ю строчку. В свою очередь подопечные Александра Головко опустились на последнюю ступень турнирной таблицы – безвыигрышная серия вышгородцев достигла 11-ти матчей.

Чернигов-ШВСМ наконец прервал длительную серию без побед и на выезде одолел Горняк-Спорт. Судьбу матча решил дубль Павла Федосова на последних минутах матча. Сначала он убежал от защитников по левому флангу, протащил мяч из центра поля, ворвался во вратарскую и с острого угла попал в сетку, а затем воспользовался ошибкой защитников и с линии штрафной закрутил под дальнюю штангу (кипер в падении сферу зацепил, но спасти не смог). Победа принесла Чернигову 12 очков и позволила покинуть последнюю строчку, Горняк-Спорт с 16-ю баллами седьмой.

Левый берег в гостях не без проблем дожал Кремень. Литовченко в середине второго тайма замкнул навес на дальнюю штангу и принес победу киевлянам. ЛБ набрал 33 очка и закрепился на второй строчке (воспользовавшись поражением главного конкурента – Виктории). Кремень с 14-ю пунктами расположения на восьмом месте.

Не выявили сильнейшего МФК Металлург и ФСК Мариуполь, расписав безголевую ничью и оставшись в середине турнирной таблицы.

В центральном матче дня Виктория дома уступила Ингульцу. Героем противостояния стал Ярослав Богунов, который в конце первого тайма дальним ударом со штрафного вогнал сферу в дальнюю девятку. Как следствие, Ингулец набрал 41 очко и зацементировался на вершину группы Б, Виктория с 30-ю баллами стала третьей.

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