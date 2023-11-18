У суботу, 18 листопада, стартував 17-й тур чемпіонату України в Першій лізі. Рахунки і огляд матчів групи А – в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга 2023/24. Група А, 17 тур

Епіцентр – Прикарпаття – 1:1

Голи: Ліповуз, 55 – Цоцюра, 34

Поділля – Карпати Львів – 0:1

Гол: Векляк, 49

Агробізнес – Буковина – 3:0

Голи: Галенков, 43 , Кузьмин, 59, Толочко, 90

Металіст – Нива Бузова – 1:1

Голи: Рязанцев, 56 – Дворовенко, 90+3

Нива Тернопіль – Хуст – 4:1

Голи: Бороденко, 18, 45+1, Галадей, 40 (пен), Гатала, 62 (пен) – Вагін, 9

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Хмельницьке Поділля приймало Карпати на полі, яке місцями нагадувало город. На складному газоні камадам було важко продемонструвати свою найкращу гру. На 16-й хвилині могли забивати господарі, але Кожухар врятував львів'ян після вильоту віч-на-віч. Карпати відповіли ударом Невеса, з яким впорався Непогодов. По суті, це й усе в першому таймі. По перерві "леви" все ж забили – успіх приніс кутовий. На 49-й хвилині відзначився Векляк, який замкнув навіс Саківа.

Костенко подвоїв перевагу Карпат, але гол скасували через офсайд. У підсумку, гол Векляка став став єдиним, хоча на останніх секундах Кожухар врятував "левів" після удару Задої. 0:1 – Карпати набрали 42 очки і очолюють групу А. В Агробізнеса 29 балів.

В інших поєдинках Агробізнес розібрався з Буковиною (3:0) і втримує друге місце. Металіст на останніх секундах втратив перемогу над Нивою Бузова. Харків'яни не змогли піднятися з останнього місця і обійти Хуст, який зазнав розгрому в Тернополі. Був ще один матч, який не виявив переможця – Епіцентр і Прикарпаття поділили очки.

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