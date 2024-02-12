"Мені подобається гра Судакова. Але, мені здається, ми трохи різні. Він більше загострює, а я більше для балансу. Але в нашій грі також багато подібного. Загалом у мене немає такого, щоб я рівнявся на нього і хотів бути як він.

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Коли був маленький, то грав крайнього нападника. А коли почали вже грати 11 на 11, то мене поставили у півзахист. Загалом не дуже люблю говорити про себе. Зі своїх якостей виділив би інтелект, відкривання, пошук простору на полі та вільних зон, робота без м’яча", – поділився Цуканов у інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, нещодавно 18-річний Віктор підписав з Шахтарем контракт терміном на 5 років. Маріно Пушіч взяв гравця на збори з першою командою (де той вже встиг забити 3 голи) і включив у заявку на Лігу Європи.

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