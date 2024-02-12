"Мне нравится игра Судакова. Но, мне кажется, мы немного разные. Он больше обостряет, а я больше для баланса. Но в нашей игре также много подобного. В общем у меня нет такого, чтобы я равнялся на него и хотел быть как он.

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Когда был маленький, то играл крайнего нападающего. А когда начали уже играть 11 на 11, то меня поставили в полузащиту. В общем не очень люблю говорить о себе. Из своих качеств выделил бы интеллект, открывание, поиск пространства на поле и свободных зон, работа без мяча", – поделился Цуканов в интервью Tribuna.

Напомним, недавно 18-летний Виктор подписал с Шахтером контракт сроком на 5 лет. Марино Пушич взял игрока на сборы с первой командой (где тот уже успел забить 3 гола) и включил в заявку на Лигу Европы.

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