В неділю відбулися чергові матчі 27-го туру чемпіонату Франції. Результати та огляд ігор – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 27-й тур

Лор'ян – Брест – 0:1

Гол: Дель Кастійо, 86

Клермон – Тулуза – 0:3

Голи: Сьєрро, 8 (пен), 79, Даллінга, 73

Гавр – Монпельє – 0:2

Голи: Феррі, 72, Жульен, 80

Ніцца – Нант – 1:2

Голи: Моффі, 72 (пен) – Аблін, 19, Мохамед, 76 (пен)

Страсбур – Ренн – 2:0

Гол: Сеная, 71, Себас, 73

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Недільну програму у Франції відкривало дербі між Лор'яном та Брестом. Становище команд у турнірній таблиці різне: "мерлузи" борються за виживання, а "пірати" продовжують переслідувати ПСЖ. Лор'ян ледь не відібрав очки у Бреста, але Ромен Дель Кастійо зумів забити наприкінці зустрічі.

Тулуза перервала свою невдалу серію, обігравши в гостях Клермон. "Фіолетові" здобули "суху" перемогу завдяки Сьєрро та Даллінга.

Монпельє відірвався на два очки від зони вильоту, перегравши Гавр на виїзді.

Ніцца несподівано поступилася дома Нанту. Завадив "орлятам" здобути бодай одне очко Мохамед, який вдало реалізував пенальті в кінці матчу.

Друга сенсація сталася в Ельзасі. Страсбур здолав Ренн, який претендує на зону єврокубків. Бретонці мали перевагу у володінні, але не змогли реалізувати жодного моменту.

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