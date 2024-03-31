Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився щодо участі Кіліана Мбаппе у Класіко проти Марселя у 27 турі Ліги 1.

"Чи можливо обійтися без Мбаппе в старті проти Марселя? У житті все можливо! Що я усвідомлюю, так це важливість класики для клубів та вболівальників!

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Наша мета – виграти цей матч. Як людина, яка очолює команду, я повинен мати загальне уявлення про склад. Будуть люди, не погодяться з моїм рішенням", – цитує наставника парижан Сanal-supporters.

Нагадаємо, щойно у пресі з'явилися чутки, що Мбаппе покине влітку ПСЖ, Луїс Енріке почав обмежувати ігровий час Кіліана.

У неділю, 31 березня, парижани на виїзді зіграють проти Марселя. Французьке Класіко розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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