В воскресенье состоялись очередные матчи 27-го тура чемпионата Франции. Результаты и обзор игр – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 27-й тур

Лорьян – Брест – 0:1

Гол: Дель Кастийо, 86

Клермон – Тулуза – 0:3

Голы: Сьерро, 8 (пен), 79, Даллинга, 73

Гавр – Монпелье – 0:2

Голы: Ферри, 72, Жульен, 80

Ницца – Нант – 1:2

Голы: Моффи, 72 (пен) – Аблин, 19, Мохамед, 76 (пен)

Страсбур – Ренн – 2:0

Гол: Сеная, 71, Себас, 73

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Воскресную программу во Франции открывало дерби между Лорьяном и Брестом. Положение у команд в турнирной таблице разное: "мерлузы" борются за выживание, а "пираты" продолжают преследовать ПСЖ. Лорьян едва не отобрал очки у Бреста, но Ромен Дель Кастийо сумел забить в конце встречи.

Тулуза прервала свою неудачную серию, обыграв в гостях Клермон. "Фиолетовые" одержали "сухую" победу благодаря Сьерро и Даллингу.

Монпелье оторвался на два очка от зоны вылета, переиграв Гавр на выезде.

Ницца неожиданно уступила дома Нанту. Помешал "орлятам" добыть хотя бы одно очко Мохамед, который удачно реализовал пенальти в конце матча.

Вторая сенсация произошла в Эльзасе. Страсбур одолел Ренн, который претендует на зону еврокубков. Бретонцы имели преимущество во владении, но не смогли реализовать ни одного момента.

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