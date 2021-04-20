Фанатам мадридцев точно не стоит рассчитывать на возвращение нападающего Ювентуса.

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"Криштиану не вернется в Реал. Это не имеет никакого смысла, у него контракт с Ювентусом", – ответил Перес в интервью El Chiringuito TV.

Напомним, летом 2018 года Реал продал Роналду Ювентусу за сумму более чем 100 млн евро. Текущий сезон сложился для туринцев провально, поэтому пресса начала активно говорить об уходе звезды. Контракт Криша с "бьянконери" рассчитан до лета 2022-го.

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