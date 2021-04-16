Бразильський форвард ПСЖ Неймар готовий залишитися у Парижі, навіть якщо зароблятиме менше.

ПСЖ узгодив з Неймаром новий контракт до 2026-го з опцією продовження ще на один рік, повідомляє журналіст Ніколо Скіра. Футболіст буде отримувати 30 мільйонів євро в рік. Офіційно про підписання оголосять найближчими днями.

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Таким чином, 29-річний бразилець погодився на солідне скорочення зарплати. За чинним контрактом (діє до кінця червня 2022 року) він заробляє 38 млн євро на сезон. Нова угода передбачає менші виплати, ніж у Кріштіану Роналду, якому Ювентус платить 31 млн на рік.

Нагадаємо, Неймар виступає за ПСЖ з літа 2017 року. У сезоні-2020/21 бразилець провів 22 матчі за парижан, у його активі 13 голів і 8 результативних передач.

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