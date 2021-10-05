"В январе у нас будут новости по Мбаппе. Мы надеемся, что 1 января все удастся решить", – приводит слова Переса Marca.

Мбаппе: В конце июля я четко сказал ПСЖ, что хочу уйти

Отметим, что Килиан в недавнем интервью заявил, что был готов уйти из ПСЖ в Реал в конце июля, однако парижане не отпустили свою звезду. Контракт француза завершается летом 2022 года.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года. С тех пор он трижды выиграл чемпионат Франции и выходил с парижанами в финал Лиги чемпионов.

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