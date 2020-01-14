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Перес "відрікся" від Погба

14 січня 06:00 1056 Читать на русском
Перес "відрікся" від Погба
Флорентіно Перес / Фото ФК Реал

Схоже, президенту Реала Флорентіно Пересу набридли питання щодо Поля Погба.

Після фіналу Суперкубка Іспанії Реал – Атлетіко (0:0, пен. 4:1) один з журналістів набрався хоробрості задати питання Пересу щодо потенційного трансферу в Реал хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

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"Я не знаю, хто такий Поль Погба", – цитує відповідь президента королівського клубу Mundo Deportivo.

Нагадаємо, чутки про ймовірний переїзд французького півзахисника до Мадрида поширюються вже півроку, але конкретики з боку клубів поки не було.

В поточному сезоні АПЛ Погба провів 7 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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