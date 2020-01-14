Перес "отрекся" от Погба

Похоже, президенту Реала Флорентино Пересу надоели вопросы относительно Поля Погба.

После финала Суперкубка Испании Реал – Атлетико (0:0, пен. 4:1) один из журналистов набрался храбрости задать вопрос Пересу относительно потенциального трансфера в Реал хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

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"Я не знаю, кто такой Погба", – цитирует ответ президента королевского клуба Mundo Deportivo.

Напомним, слухи о возможном переезде французского полузащитника в Мадрид распространяются уже полгода, но конкретики со стороны клубов пока не было.

В текущем сезоне АПЛ Погба провел 7 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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