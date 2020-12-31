Погба залишиться в Манчестер Юнайтед – Райола пояснив мотивацію француза

Скандальний Міно Райола, який є агентом хавбека МЮ Поля Погба, роз'яснив ситуацію щодо майбутнього свого клієнта.

"Поль завжди поважав Манчестер Юнайтед, так буде до тих пір, поки МЮ поважає Погба. У Поля невеликі проблеми через травму. Зараз наш пріоритет – виправити цю ситуацію.

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Погба хоче досягти успіху з Манчестер Юнайтед. Він – професіонал, його серце належить МЮ. Чи може він провести довгу кар'єру в Манчестері? Так, але для цього клуб повинен боротися за титули в чемпіонаті країни і Лізі чемпіонів. Хіба в цьому є щось дивне? Хіба я один турбуюся про Манчестер Юнайтед? Хіба не турбується власник і кожен фанат клубу?" – цитує Райолу Sky Sports.

За інформацією ЗМІ, французький хавбек має певні непорозуміння з керівництвом клубу та тренерським штабом, що спонукає чутки про його можливий трансфер з МЮ.

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