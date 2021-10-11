Бывший президент Барселоны Жоан Гаспар хочет и дальше видеть Килиана Мбаппе в футболке ПСЖ.

"Мбаппе в Реал? Я боюсь, что это произойдет, потому что он один из лучших игроков на данный момент. Но, надеюсь, эмир Катара выложит столько денег на стол, сколько никто другой не сможет, что позволит ПСЖ продлить контракт с футболистом на долгие годы.

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Но Перес такой Перес, он не позволит этому трансферу сорваться", – цитирует Гаспара Marca.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ завершается летом, и звездный форвард признался, что хотел попрощаться с парижским клубом. Главным претендентом на Килиана называют Реал.

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