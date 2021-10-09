"У Мадриді все заперечують, але я думаю, що Реал довго працював над підписанням Мбаппе вільним агентом. Вони публічно говорили про Мбаппе протягом двох років. За це вони повинні бути покарані.

ПСЖ готує контракт для Мбаппе з подвоєною зарплатнею

Я бачу неповагу до Мбаппе. Він не звичайний гравець, а один з найкращих у світі. Тренер, рада директорів, гравці Реала відкрито говорили про Кіліана... Я думаю, що це частина їхнього плану. Це неповага.

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Наша ідея – продовжити контракт Мбаппе. Нічого не змінилося. Кіліан – перлина, він ідеальний для ПСЖ... Зараз у нас є Кіліан, Лео, Ней. Ми ніколи не планували майбутнє ПСЖ без Мбаппе", – наводить слова Леонардо Marca.

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