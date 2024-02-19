Новим керманичем став Олівер Гласнер, інформує офіційний сайт лондонського клубу. Контракт розрахований до літа 2026 року.

Тренер-рекордсмен АПЛ офіційно втратив роботу за кілька годин до матчу проти українця

Крістал Пелас попрощався з Роєм Ходжсоном після затяжної кризи. "Орли" мають всього 5 очок запасу над зоною вильоту і сьогодні зіграють з прямим конкурентом – Евертоном. Втім, Гласнер розпочне роботу з командою тільки завтра.

Нагадаємо, австрієць на чолі Айнтрахта вигравав Лігу Європи 2021/22. Гласнер часто перетинався з українськими клубами у єврокубках – Олександрія, Десна, Шахтар. Зустріч з гірниками 49-річний фахівець навряд любить згадувати. Його Вольфсбург двічі програв "гірникам" у 1/8 фіналу ЛЄ 2019/20 – 1:2 і 0:3 з трьома голами за 4 хвилини під завісу матчу.

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