Новым рулевым стал Оливер Гласнер, информирует официальный сайт лондонского клуба. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Тренер-рекордсмен АПЛ официально потерял работу за несколько часов до матча против украинца

Кристал Пэлас попрощался с Роем Ходжсоном после затяжного кризиса. "Орлы" имеют всего 5 очков запаса над зоной вылета и сегодня сыграют с прямым конкурентом – Эвертоном. Впрочем, Гласнер приступит к работе с командой только завтра.

Напомним, австриец во главе Айнтрахта выигрывал Лигу Европы 2021/22. Гласнер часто пересекался с украинскими клубами в еврокубках – Александрия, Десна, Шахтер. Встречу с горняками 49-летний специалист вряд ли любит вспоминать. Его Вольфсбург дважды проиграл "горнякам" в 1/8 финала ЛЕ 2019/20 – 1:2 и 0:3 с тремя голами за 4 минуты под занавес матча.

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