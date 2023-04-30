Тулуза попри звитягу над Нантом у фіналі Кубка Франції (5:1) може не зіграти у Лізі Європи сезону-2023/24.

Перемога у вирішальному кубковому матчі подарувала "фіолетовим" путівку у другий за престижністю європейський турнір. Проте є проблема, стверджує L'Équipe.

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Річ у тім, що клуб ризикує втратити можливість грати у турнірі через спільних власників з Міланом. Правила УЄФА чітко говорять, що такі колективи не мають права брати участь в одному змаганні.

Чинні чемпіони Італії мають шанс потрапити у Лігу Європи через Серію А, якщо посядуть 5 сходинку, або ж через Лігу чемпіонів, якщо на груповому етапі посядуть 3 місце та вилетять у другий за престижністю євротурнір. У такому випадку місце "фіолетових" отримає 5 команда Ліги 1.

Вихід для Тулузи і Мілана все ж є. Достатньо просто змінити структуру власників в одному з клубів. Так, до слова, робив концерн Ред Булл у 2017-му, який володіє РБ Лейпциг та Зальцбургом. Зараз обидві команди грають на євроарені.

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