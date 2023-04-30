Тулуза, несмотря на победу над Нантом в финале Кубка Франции (5:1), может не сыграть в Лиге Европы сезона-2023/24.

Победа в решающем кубковом матче подарила "фиолетовым" путевку во второй по престижности европейский турнир. Однако есть проблема, утверждает L'Équipe.

Тулуза впервые с 1957 года выиграла Кубок Франции, устроив погром в финале с 6 голами.

Дело в том, что клуб рискует упустить возможность играть в турнире из-за общих владельцев с Миланом. Правила УЕФА ясно говорят, что такие коллективы не имеют права участвовать в одном соревновании.

Действующие чемпионы Италии имеют шанс попасть в Лигу Европы через Серию А, если займут 5 место, или через Лигу чемпионов, если на групповом этапе займут 3 место и вылетят во второй по престижности евротурнир. В таком случае место "фиолетовых" получит 5 команда Лиги 1.

Выход для Тулузы и Милана все-таки есть. Достаточно просто изменить структуру владельцев в одном из клубов. Так, к слову, делал концерн Ред Булл в 2017-м, владеющий РБ Лейпциг и Зальцбургом. Сейчас обе команды играют на евроарене.

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