Переможець КАН підхопив малярію – він повернувся в розташування клубу Серії А
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Нападник Фіорентини Крістіан Куаме перебуває в лікарні після зараження малярією.
У вівторок увечері Куаме відчув себе погано. Як інформує ANSA, форвард здав позитивний тест на малярію. Повідомляється, що Крістіана було госпіталізовано.
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Стан Куаме буде повторно оцінено в найближчі дні. Нападник тільки кілька днів тому повернувся з Кот-д'Івуару після участі в переможному для себе розіграші Кубка африканських націй. Куаме провів на турнірі 4 матчі.
У цьому сезоні Крістіан зіграв за "фіалок" 22 матчі, в яких забив 1 м'яч.
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