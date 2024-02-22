У вівторок увечері Куаме відчув себе погано. Як інформує ANSA, форвард здав позитивний тест на малярію. Повідомляється, що Крістіана було госпіталізовано.

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Стан Куаме буде повторно оцінено в найближчі дні. Нападник тільки кілька днів тому повернувся з Кот-д'Івуару після участі в переможному для себе розіграші Кубка африканських націй. Куаме провів на турнірі 4 матчі.

У цьому сезоні Крістіан зіграв за "фіалок" 22 матчі, в яких забив 1 м'яч.

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