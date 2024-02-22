Во вторник вечером Куаме почувствовал себя плохо. Как информирует ANSA, форвард сдал положительный тест на малярию. Сообщается, что Кристиан был госпитализирован.

Мнения Ибрагимовича и боссов Милана по приглашению нового тренера разошлись

Состояние Куаме будет повторно оценено в ближайшие дни. Нападающий только несколько дней назад вернулся из Кот-д'Ивуара после участия в победном для себя розыгрыше Кубка африканских наций. Куаме провёл на турнире 4 матча.

В этом сезоне Кристиан сыграл за "фиалок" 22 матча, в которых забил 1 мяч.

Рома одержала разгромную победу, Коваленко не играет у нового тренера, творящего очередное футбольное чудо