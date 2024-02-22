Победитель КАН подхватил малярию – он вернулся в расположение клуба Серии А
06:30 - Читати українською
Нападающий Фиорентины Кристиан Куаме находится в больнице после заражения малярией.
Во вторник вечером Куаме почувствовал себя плохо. Как информирует ANSA, форвард сдал положительный тест на малярию. Сообщается, что Кристиан был госпитализирован.
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Состояние Куаме будет повторно оценено в ближайшие дни. Нападающий только несколько дней назад вернулся из Кот-д'Ивуара после участия в победном для себя розыгрыше Кубка африканских наций. Куаме провёл на турнире 4 матча.
В этом сезоне Кристиан сыграл за "фиалок" 22 матча, в которых забил 1 мяч.
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