Англійські вболівальники мали претензії до Катерини Монзуль за мотивами роботи на фіналі жіночого Євро проти німкень.

Українка у першому таймі показала господаркам дві жовті картки упродовж хвилини. Збірна Німеччини грала жорстко, але до перерви відбулася лише одним "гірчичником".

Суддівство Монзуль та історична перемога у відеоогляді фіналу жіночого Євро Англія – Німеччина – 2:1

Колишній нападник Арсенала Іан Райт виступав експертом на телебаченні і розкритикував Монзуль: "Рефері була жахливою, багато непослідовності". Хвилю гніву ще більше розігнали англійські вболівальники у соцмережах. "Сподіваюсь, суддя нарешті знайде свої жовті, коли Обердорф вкотре сфолить", "Як такій поганій судді довірили фінал Євро? У нас не мало бути жодної жовтої", "Як щодо 2 пропущених попереджень для німкень? Це якийсь жарт", – Daily Mail наводить різноманітні претензії.

Істерика англійців дещо стихла після фінального свистка, адже їхня збірна таки виграла і вперше у своїй історії завоювала міжнародний трофей.

Англія виграла жіноче Євро, здолавши Німеччину – шалена радість без футболки, рекорд чоловіків побили, Монзуль на висоті