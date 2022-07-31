Євро-2022, фінал

Англія – Німеччина – 2:1

Голи: Тун, 62, Келлі, 111 – Магулл, 79

Англія очікувано дійшла до фіналу домашнього чемпіонату Європи. А от Німеччина присоромила скептиків. Найтитулованіша жіноча збірна континенту переживає не найкращі часи у своїй історії з точки зору результатів. На минулому Євро "Бундестім" віддали "корону", які утримували 22 роки! Цього літа букмекери також не бачили серед головних фаворитів підопічних Мартіни Фосс-Текленбург.

Ще до стартового свистка цей фінал встановив абсолютний рекорд для чемпіонатів Європи. При чому як для жінок, так і для чоловіків. На трибунах Вемблі було понад 87 тисяч глядачів. Це найбільша аудиторія, яку збирав фінал Євро. Попередній рекорд належав Сантьяго Бернабеу, де у 1964 році було майже 80 тисяч уболівальників. Відтак, у Англії буда шалена підтримка і велике бажання. Бажання взяти перший міжнародний трофей та помститися Німеччині, якій на Євро-2009 програла з рахунком 2:6.

Перший тайм сьогоднішньої зустрічі нагадував класичний фінал великого турніру. Команди не поспішали ризикувати. Моменти виникали після помилок, яких було обмаль. Найкращий момент Німеччини виник після кутового. Гравчині не змогли заштовхати м'яч у сітку з меж воротарського. Були підозри на пенальті, але асистентки Катерини Монзуль переглянули епізод і навіть не покликали українку до монітора. Англія більше розвивала атаки флангами, але з цими спробами давали раду захисниці або ж Мерле Формс. Голкіперка кілька разів відверто виручала свою команду.

Другий тайм набагато активніше почала Німеччина. Двічі футболістки цієї команди виривалися на простір перед воротами, але удари були максимально кволими. Жодних проблем для господарок. Натомість Англія реалізувала чи не перший свій шанс. Кейра Волш виконала геніальний пас за спини захисницям. Туди увірвалася Елла Тун, наблизилася до штрафного та елегантно перекинула м'яч над голкіперкою. Німкень це не зупинило. Ліна Магулл за кілька хвилин могла зрівнювати – м'яч влучив у хрестовину. Виявилося, це була репетиція. Саме півзахисниця Баварії стала авторкою гола, замкнувши простріл Васмут.

В овертаймі нічого кардинально не змінилося. Все йшло до серії пенальті, якій могла завадити хіба якась помилка. Припустилися її німкені. Після подачі з кутового гості аж занадто багато свободи дали Хлої Келлі. Вона з другої спроби таки переправила м'яч у сітку, отримала мовчазну згоду від Катерини Монзуль, зняла із себе футболку і помчала "тішити Вемблі", як сказав коментатор Вадим Шевякін. Англія вперше виграла міжнародний турнір, зробивши це на очах у своїх уболівальників.

Головним розчарування цього фіналу беззаперечно стала боротьба за "Золотий бутс". Александра Попп та Бет Мід упродовж турніру забили по 6 голів, але сьогодні їм не судилося відзначитися. Капітанка збірної Німеччини в останній момент отримала травму. Вона навіть була у стартовому складі, але на поле так і не вийшла. Англійка відіграла понад годину і була змушена попросити заміну. Також через ушкодження. Відтак, потенційно найяскравішої персональної дуелі у фіналі Євро-2022 так і не відбулося.

Варто сказати кілька слів про головних тренерок. Саріна Вігман доволі несподівано виграла Євро-2017 на чолі збірної Нідерландів. Тепер вивела у фінал Англію. Обидві команди зробили це на домашніх турнірах. Вігман стала першою тренеркою, якій вдалося дістатися до вирішального матчу чемпіонату з двома різними командами, зробивши це поспіль. Мартіна Фосс-Текленбург також мала величезну мотивацію. Німкеня могла стати першою, хто переміг на чемпіонаті Європи у статусі футболістки і тренерки. Однак це був Вечір Саріни, яка два чемпіонати Європи поспіль не знає смаку поразки. Справжня тріумфаторка.