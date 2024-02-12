Передостання команда Бундесліги знову звільнила тренера – протримався всього три місяці і виграв один матч
Майнц намагається рятувати катастрофічний сезон регулярними змінами наставників.
"Карнавальники" офіційно підтвердили звільнення Яна Зіверта з посади головного тренера. Ім'я наступника оголосять завра (13 лютого).
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Це вже друга відставка тренера Майнца за сезон. У листопаді звільнили Бо Свенссона, а на його місце витягнули Зіверта з молодіжної команди. Бажаного прогресу не сталося – всього одна перемога і 9 очок у 12 турах.
Наразі Майнц посідає пердостанню сходинку Бундесліги, відстаючи від зони перехідних матчів на 4 пункти, а від рятівної на 9. Найближчий суперник "карнавальників" – Аугсбург 17 лютого.
Хоффенхайм у доданий час врятувався від ганьби з Кельном, Штутгарт розбив Майнц і закріпився у топ-3 Бундесліги