"Карнавальники" офіційно підтвердили звільнення Яна Зіверта з посади головного тренера. Ім'я наступника оголосять завра (13 лютого).

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Це вже друга відставка тренера Майнца за сезон. У листопаді звільнили Бо Свенссона, а на його місце витягнули Зіверта з молодіжної команди. Бажаного прогресу не сталося – всього одна перемога і 9 очок у 12 турах.

Наразі Майнц посідає пердостанню сходинку Бундесліги, відстаючи від зони перехідних матчів на 4 пункти, а від рятівної на 9. Найближчий суперник "карнавальників" – Аугсбург 17 лютого.

Хоффенхайм у доданий час врятувався від ганьби з Кельном, Штутгарт розбив Майнц і закріпився у топ-3 Бундесліги