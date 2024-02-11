У неділю 21-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 21-й тур

Штутгарт – Майнц – 3:1

Голи: Міттельштадт, 44, Левелінг, 45+2, Ундав, 73 – Ажорк, 76

Хоффенхайм – Кельн – початок матчу о 18:30

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Після двох поразок на старті 2024 року Штутгарт здобув вже третю перемогу поспіль. Цього разу жертвою підопічних Себастьяна Хьонесса став бідолашний Майнц. Невдаха цього сезону загруз на дні турнірної таблиці і з туру в тур конкурує з Дармштадтом за звання найгіршої команди Бундесліги.

"Шваби" забили два голи в середині тайму (зважаючи на кількахвилинну паузу, викликану зупинкою у матчі, час забитих голів трохи змістився). По перерві Штутгарт, здавалось, добив суперника голом Ундава, але вже за 3 хвилини Ажорк відновив інтригу. Чогось більшого вболівальники так і не дочекались.

Штутгарт з 43-ма очками продовжує перебувати на третій сходинці, Майнц з 12-ма пунктами передостанній.

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