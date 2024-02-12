“Карнавальщики” официально подтвердили увольнение Яна Зиверта с поста главного тренера. Имя преемника объявят завтра (13 февраля).

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Это уже вторая отставка тренера Майнца за сезон. В ноябре уволили Бо Свенссона, а на его место вытащили Зиверта из молодежной команды. Желаемого прогресса не случилось – всего одна победа и 9 очков в 12 турах.

Сейчас Майнц занимает предпоследнюю строчку Бундеслиги, отставая от зоны переходных матчей на 4 пункта, а от спасительной на 9. Ближайший соперник "карнавальщиков" – Аугсбург 17 февраля.

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