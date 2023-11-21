"Ми дуже засмучені, хоч і зіграли дуже добре. Створили моменти, могли забивати. Сергій Ребров сказал, що ми зіграли на рівних з чемпіонами Європи. Це – хороший знак для нас; це означає, що ми можемо грати на рівних з таким серйозним командам.

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Пенальті на Мудрику? Вам було видніше, ви бачили повтор. Мені здалося, там був фол. Але я говорив з Бареллою після цього епізоду, і він наполягав на тому що зіграв спочатку в м'яч, а вже потім в ногу. Не знаю, чи правда це, чи ні. Треба передивитись момент у повторі.

Зінченко грав п'ятого захисника? Ми трохи змінили нашу тактику: гру в обороні та вихід з оборони. Мені було набагато легше грати саме за цієї тактики. Зінченко мені допомагав і самі він частіше грав проти Дзаньйоло 1 в 1, більше страхував. Ми були свіжіші, ніж тоді, коли грали з Італією у Мілані, і нам було легше перекривати лінії і дірки в обороні.

14 очок в групі? Без різниці. Головне, що ми не вийшли напряму. Трохи сумно через це. Ми добре провели цю кваліфікацію, але нам не пощастило", – сказав Миколенко в ефірі Суспільного.

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