"Мы очень расстроены, хотя и сыграли очень хорошо. Создали моменты, могли забивать. Сергей Ребров сказал, что мы сыграли на равных с чемпионами Европы. Это – хороший знак для нас; это означает, что мы можем играть на равных с такими серьёзными командами.

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Пенальти на Мудрике? Вам было виднее, вы видели повтор. Мне показалось, там был фол. Но я говорил с Бареллой после этого эпизода, и он настаивал на том что сыграл сначала в мяч, а уже потом в ногу. Не знаю, правда это или нет. Надо пересмотреть момент в повторе.

Зинченко играл пятого защитника? Мы немного изменили нашу тактику: игру в обороне и сам выход из обороны. Мне было гораздо легче играть именно при этой тактике. Зинченко мне помогал, он чаще играл против Дзаньоло 1 в 1, больше страховал. Мы были свежее, чем тогда, когда играли с Италией в Милане, и нам было легче перекрывать линии и дыры в обороне.

14 очков в группе? Без разницы. Главное, что мы не вышли напрямую. Немного грустно из-за этого. Мы хорошо провели эту квалификацию, но нам не повезло", – сказал Миколенко в эфире Суспільного.

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