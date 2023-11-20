Ключовий матч збірної України в рамках 10-го туру відбору до Євро-2024 завершився нічиєю з Італією. Звіт читайте на "Футбол 24".

Сергій Ребров підготував особливий план на Італію

Загалом, склад збірної України вгадувався на 9 позиціях з 11-ти. Було тільки дві дилеми. Перша – місце правого захисника, де могли зіграти Конопля й Тимчик. Юхима ставили на основні матчі, однак у спарингу з Лехією він не вийшов. Тимчик же має високу швидкість, що допомогло б у стримуванні К'єзи й Дімарко, однак він гірший в позиційній роботі. Сергій Ребров обрав фулбека Шахтаря.

Головною проблемою стала позиція лівого центрального захисника, на яку претендували Матвієнко та Сваток. Микола володіє дуже сильним пасом, однак в обороні до центрбека "гірників" дуже багато питань. Олександр же демонструє значно кращу статистику в боротьбі, але йому бракує мобільності. Тренерський штаб збірної обрав капітана СК Дніпро-1, здивувавши експертів – раніше проблеми Матвієнка не заважали йому пройти в основу.

Зміни стосувались не тільки кадрових рішень. Сергій Ребров провів і тактичні перестановки. При обороні наша команда перебудовувалась у схему 5-4-1, де Зінченко виступав лівим захисником. Рішення не можна назвати зовсім сирим, адже Олександр і раніше страхував Мудрика – однак тепер це було системою.

Даний хід дозволив Миколенку не розриватись між допомогою в центрі захисту й грою по Дзаньйоло. Забігаючи наперед скажемо, що суттєвих проблем з цього флангу Україна не отримала. При білд-апі ж Зінченко розташовувався у центрі, а Миколенко залишався в задній лінії – таким чином, Мудрику ніхто не заважав розбігатись по флангу.

Степаненко від білд-апу усувався, зате в центрі відкривались Циганков і Судаков. При цьому високо по флангу підіймався Конопля. Сама система виходу з оборони базувалась на простій ідеї закидань – перш за все, на Довбика, а також на вищезгадану трійцю.

Все це накладалося на досить високу інтенсивність. Цього від України не очікують, однак у перші 15 хвилин підопічні Сергія Реброва вразили.

Лучано Спаллетті не став нічого вигадувати

Кілька слів про італійців. Лучано Спаллеті не здивував. Як і прогнозували, в старт повернулися Ді Лоренцо й Фраттезі. На правому фланзі атаки алленаторе "Скуадри" поставив Дзаньйоло. Лишень до позиції центрбека у тіфозі могли виникати питання – в пару до Ачербі вийшов Бонджорно з Торіно, а не більш досвідчений Манчіні з Роми.

Тактика гри не змінилась. Ді Лоренцо заходив в опорну зону, Дімарко прибігав у центральну зону перед штрафним, К'єзі й Дзаньйоло намагались створити ізоляції, а вся модель була заточена на створення ширини. Із опорної зони в карний майданчик вбігали центрхави. Італія бажала перевантажувати нашу оборону. Без м'яча ж апеннінці зустрічали високо, інтенсивно пресингуючи.

Сильний старт "синьо-жовтих"

План збірної України почав працювати одразу. Італія проти компактного блоку українців гальмувала й втрачала м'яч, що виливалось у швидкі контратаки. Крім того, дуже якісно за м'яч чіплявся Довбик. Значно впевненіше за свою звичну версію працював і Довбик.

Україна регулярно йшла вперед і загострювала. Перший цікавий підхід до воріт стався на 15-й хвилині, коли Циганков відкрився у центрі, прийняв передачу від Довбика й пробив з дистанції – Доннарумма спіймав м'яч. На 14-й же Судаков змістився з правого флангу й завдав удару метрів з 22-х у правий нижній. Доннарумма виконав сейв!

Між цими епізодами Мудрик двічі обігрував Ді Лоренцо й виконував паси на дальній край штрафного. На жаль, із замиканням не склалось – не в останню чергу через уважність Дімарко. Також на цьому відрізку Довбик всадив Бонджорно на жовту картку.

Італія все одно була гострішою, а потім взагалі захопила контроль. Україна відскочила

І навіть за такого футболу Італія мала забивати. Вже на 6-й хвилині оборона збірної України відверто розвалилась – Дімарко прострілював на дальній край штрафного, де всі забули про Дзаньйоло (Миколенко й Сваток чомусь пішли в одну точку, а страховки не було). Тут нас пробачили.

А далі в хід пішли стандарти й подачі. Зокрема, вже на 7-й хвилині розіграш кутового завершився навісом на дальню стійку, де Даньйоло спокійно виконав скидку – К'єза замикав метрів з 10-ти, але пробив над каркасом! На 16-й же українці програли зону підбирання, дозволивши Бареллі бахнути в ліву дев'ятку (Трубін врятував).

Ще за чотири хвилини Ді Лоренцо прибіг на дальню стійку й замкнув навіс від Распадорі (дуже неточно). На 28-й він же відклеївся від Коноплі й пробив головою на ближній – м'яч пройшов поруч зі стійкою! Такий "верховий" футбол був пов'язаний з проблемами при спробі зламати наш компактний блок, а також з потужним перфомансом Миколенка – він начисто виграв боротьбу в Дзаньйоло.

А потім Україна сіла... Тотально. Сили покинули нашу збірну, а "Скуадра" раз за разом почала роздягати оборону "синьо-жовтих". І без того дірявий пресинг зник, Зінченко не завжди встигав перемикатись, а італійці почали вриватись у штрафний з глибини. Крім того, феєрив К'єза, який виграв 4 з 7 єдиноборств, тричі з п'яти спроб обійшов на дриблінгу й активно перевантажував центр. Особливо було важко саме на його фланзі.

Моменти сипались один за одним. На 30-й хвилині К'єза змістився й виконав розрізний пас на Фраттезі, організувавши вихід віч-на-віч – Трубін врятував Україну! Ще за хвилину Барелла розрізав задню лінію пасом на Дімарко, а той бахнув з гострого кута повз дальню стійку (однак там Забарний встиг зробити офсайд). На 33-й же К'єза втік від Коноплі й прострілив вздовж лінії воротарського – Распадорі мав замикати, але не встиг!

Італія відверто рвала наш захист. Володіння "адзуррі" доходило до 66%. На 43-й хвилині це мало вилитись у гол, однак серія ударів з лінії штрафного України була накрита. Контргри від українців майже не було, тож свисток на перерву став рятівним.

Другий тайм вирівнявся, але...

Статистика першого тайму виявилась гнітючою. Італія тримала м'яч 64% часу, виграла за ударами з рахунком 10:3 і награла на 1,3 очікуваних голи – проти 0,10 у "синьо-жовтих". 21 з 35-ти єдиноборств на землі залишилось за "Скуадрою", як і 8 з 11-ти повітряних дуелей. І це ще Україна непогано захищалась...

По перерві гра вирівнялась. Володіння "адзуррі" впало до 55%, а небезпечних моментів біля наших воріт майже не виникало. Винтяком став епізод на 59-й хвилині, коли К'єза переграв Коноплю, втік від Циганкова й пробив метрів з 20-ти у дальній кут. Трохи неточно!

Втім, варто розуміти, що Італія вже більше зосередилась на захисті вигідного результату (апеннінців влаштовувала нічия). Показовою стала поява руйнівного Крістанте на 71-й хвилині замість Жоржінью, а також зворотня заміна нападника Політано на латераля Дарміана в компенсований час. І навіть за такого розкладу підопічні Лучано Спаллетті переїхали нашу команду в боротьбі – 25:14 на землі, 6:2 у повітрі.

Наша збірна могла забивати. Арбітри врятували улюбленців президента УЄФА

Україні треба було йти вперед і ламати цей блок. І тут тарто відзначити як Сергія Реброва, так і його підопічних. Збірна України в останні 20 хвилин пішла ва-банк. Спочатку збірна перейшла на схему 4-4-2, а потім і взагалі на 1-4-5 в атаці.

Сікан виходив замість Зінченка, а Маліновський взагалі вийшов замість Сватка. Освіжили і фланг Коноплі, випустивши швидкісного Тимчика. В бій відправились і Піхальонок з Зубковим (замість Степаненка й Циганкова). Словом, вперед кинули все, що було.

І наша команда не залишилась без моментів. В основний час другого тайму навіть був відрізок, коли Італії довелося прямо таки відбиватись, а ближче до завершення зустрічі чемпіонів Європи відвіерто притиснули.

Вже на 66-й хвилині нерви італійців вилились у помилку Донаррумми при перехопленні вкидання з ауту – внаслідок цього Мудрик пробив з близької відстані. Джіджі врятував "Скуадру"! На 68-й же хвилині Циганков обігрався з Довбиком і прострілював у штрафний під удар Судакову. В останню мить Жоржінью накрив удар!

Найкращий же шанс перемогти проморгали арбітри – Мудрик летів на замикання передачі з правого флангу, а Ачербі вдарив Мішу по ногах. Це було помітно на відео, однак арбітри проігнорували епізод. І як тут не згадати про слова президента УЄФА про трагічність невиходу італійців на Євро?

На жаль, подальші наші атаки так і не принесли гола, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Італія раділа, немов дітвора. Україна ж відправляється у плей-офф Ліги націй – звідти теж можна вийти на Євро.

Збірна України у відборі на Євро-2024: фінальна турнірна таблиця, результати і календар матчів