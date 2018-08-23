Пеллегріні готує зміни у стартовому складі Вест Хема: Ярмоленко може отримати свій шанс

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні розповів про підготовку до матчу проти Арсенала.

"Може, проти Арсенала я внесу деякі зміни, бо я думаю, що гравці зіграли погано в попердньому матчі. Є багато причин, чому так сталося. Наразі ми ще в пошуках найкращого стартового складу.

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Ми не будемо змінювати занадто багато речей у нашій грі. Я думаю, ми повинні вірити в те, у що ми повинні грати, і гравці мають навчитися робити це добре.

Я завжди кажу гравцям: "Мені потрібен кожен із вас, в певний момент ви отримаєте свій шанс, і коли він у вас з'явиться, не втратьте його", – цитує Пеллегріні офіційний сайт Вест Хема.

Ротація у складі Вест Хема може стати можливістю для Андрія Ярмоленка вийти в стартовому складі лондонського клубу. У двох попередніх матчах АПЛ український легіонер виходив на заміну, але результативними діями не відзначався.

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