Пеллегрини готовит изменения в стартовом составе Вест Хэма: Ярмоленко может получить свой шанс

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал о подготовке к матчу против Арсенала.

"Может, против Арсенала я сделаю некоторые изменения, я думаю, что игроки сыграли плохо в предыдущее матче. Есть много причин, почему так произошло. Сейчас мы еще в поисках лучшего стартового состава.

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Мы не будем менять слишком многое в нашей игре. Я думаю, мы должны верить в то, во что мы должны играть, и игроки должны научиться делать это хорошо.

Я всегда говорю игрокам: "Мне нужен каждый из вас, в какой-то момент вы получите свой шанс, и когда он у вас появится, не упустите его", – цитирует Пеллегрини официальный сайт Вест Хэма.

Ротация в составе Вест Хэма может стать возможностью для Андрея Ярмоленко выйти в стартовом составе лондонского клуба. В двух предыдущих матчах АПЛ украинский легионер выходил на замену, но результативными действиями не отличался.

Ярмоленко в Вест Хэме еще не основной, но получил большую дозу комплиментов от лучшего бомбардира АПЛ Ширера